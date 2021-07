La filiale Empower Retirement achète des activités de Prudential

Richard Dufour La Presse

Great-West, entreprise associée au conglomérat montréalais Power Corporation, continue d’alimenter sa croissance sur le marché américain en réalisant une autre acquisition de plus de 1 milliard, sa troisième depuis environ un an.

La direction a annoncé mercredi l’acquisition des affaires de retraite à service complet de Prudential, géant américain des services financiers. La transaction est évaluée à 4,5 milliards de dollars canadiens.

Great-West réalise cette opération par l’entremise de sa filiale Empower Retirement, qui entend ainsi renforcer sa position sur le marché américain de la retraite.

Les statistiques du gouvernement américain montrent que le nombre d’Américains de 65 ans et plus est en rapide augmentation depuis 2010 avec le vieillissement des baby-boomers nés entre 1946 et 1964.

La direction croit que la transaction aura un effet positif immédiat sur le bénéfice de Great-West en raison des possibilités de synergies de dépenses et de revenus attendus.

Des synergies de dépenses annuelles de 180 millions US devraient être introduites progressivement sur 24 mois. Des synergies de revenus de 20 millions US sont attendues d’ici la fin de 2023 et devraient augmenter pour atteindre environ 50 millions US d’ici 2025, selon les calculs de la direction.

Les affaires de retraite à service complet de Prudential comptent 4300 régimes d’épargne en milieu de travail et environ 4 millions de participants.

L’ajout de ces activités de retraite porte la plateforme d’Empower à plus de 16,6 millions de participants et à 71 000 régimes d’épargne en milieu de travail.

Il est prévu que les affaires de retraite à service complet de Prudential rapporteront à Empower environ 325 millions US après impôts en bénéfices d’ici la fin de 2023.

Série d’acquisitions

Great-West, dont le siège social est à Winnipeg, a réalisé au cours des derniers mois d’autres transactions américaines milliardaires via sa filiale Empower Retirement, notamment l’acquisition des affaires liées aux services de retraite de Massachusetts Mutual Life Insurance (MassMutual) au coût de 4,4 milliards, et celle de la fintech Personal Capital, une transaction évaluée à plus de 1 milliard.

Great-West détient des participations dans les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance maladie, des services de retraite et d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life.

L’action de Great-West s’est appréciée de 1,5 % mercredi pour clôturer à 37,10 $ à la Bourse de Toronto. Le titre a doublé depuis son creux atteint en mai l’année dernière.