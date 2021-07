(Winnipeg) La filiale américaine de Great-West Lifeco a accepté d’acquérir les activités de retraite à service complet de Prudential pour 4,45 milliards, incluant environ 2,6 milliards de capital pour les soutenir.

La Presse Canadienne

La société de Winnipeg a souligné que la transaction permettrait à Empower de renforcer sa position de chef de file sur le marché américain de la retraite.

Selon Great-West, d’importantes synergies au chapitre des dépenses et des revenus généreront de la valeur à long terme pour les actionnaires, après les dépenses d’intégration forfaitaires de 170 millions US et les frais de transaction d’environ 55 millions US.

La transaction, assujettie à certaines approbations réglementaires, devrait être conclue au premier trimestre de 2022.

Les activités de retraite de Prudential couvrent 4300 régimes d’épargne en milieu de travail et environ 4 millions de participants. La valeur de leurs actifs sous gestion atteint 314 milliards US.

Avec cette acquisition, la plateforme d’Empower comptera plus de 16,6 millions de participants et 71 000 régimes d’épargne en milieu de travail, et son actif sous gestion atteindra environ 1400 milliards US.

« L’acquisition des affaires de retraite à service complet de Prudential augmentera considérablement la présence et les capacités d’Empower, ce qui renforcera sa position de chef de file dans le plus grand marché de la retraite au monde », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Great-West, Paul Mahon.