Un géant sud-coréen devient partenaire et actionnaire de Loop Industries

L’action de Loop Industries bondissait au NASDAQ, mercredi, à la suite d’une entente avec la multinationale sud-coréenne SK Global Chemical, qui déboursera environ 65,9 millions pour acquérir 10 % de l’entreprise établie à Terrebonne.

Julien Arsenault La Presse

Les deux partenaires vont également mettre sur pied une coentreprise visant à construire quatre usines de production de plastique recyclé en Asie d’ici 2034.

Loop Industries utilisera l’argent pour financer la construction d’un nouveau site manufacturier à Bécancour, où elle a récemment acquis un terrain.

Fondée en 2004, l’entreprise dit avoir développé une technologie chimique lui permettant de recycler un type de plastique très répandu, connu sous l’acronyme PET, dont sont notamment faites les bouteilles d’eau et de boissons gazeuses. Cette technologie créerait des sous-produits si purs qu’ils pourraient être réutilisés dans l’emballage alimentaire.

Au NASDAQ, mercredi avant-midi, l’action de Loop Industries s’appréciait de 25,1 %, ou 3,36 $ US, pour se négocier à 16,54 $ US. Cela lui conférait une valeur boursière de 675,54 millions $ US.

L’entente avec SK Global Chemial survient huit mois après la publication d’un rapport très critique de la firme Hindenburg Research, qui s’était appuyée notamment sur le témoignage d’anciens employés.

Celle-ci avait auparavant vendu à découvert des actions de Loop, se plaçant en position de profiter de la chute de son titre, une pratique courante parmi les investisseurs militants. Ce rapport émettait de sérieux doutes sur la technologie de Loop.

La compagnie québécoise avait réfuté ces allégations, mais elle avait néanmoins été secouée en Bourse.

En vertu de l’entente, le géant sud-coréen achètera 4,7 millions d’actions de Loop Industries au prix unitaire de 12 $ US et il dispose d’option pour bonifier sa participation au cours des trois prochaines années.

Avec une participation de 10 %, SK Global Chemical sera le deuxième actionnaire en importance de la compagnie, d’après la firme de données financières Refinitiv.