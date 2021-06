Fin des discussions entre Transat A.T. et Pierre Karl Péladeau

Les démarches de Pierre Karl Péladeau pour acquérir Transat A.T. semblent terminées. Le voyagiste a annoncé lundi la fin des pourparlers avec l’homme d’affaires, une annonce qui se reflétait sur le cours de son action à la Bourse de Toronto.

Julien Arsenault La Presse

C’est donc sur la relance de ses activités, qui doivent reprendre progressivement à compter du 30 juillet, que la société mère d’Air Transat se penchera, puisque son comité spécial mis sur pied pour étudier des options stratégiques cessera ses travaux.

Par l’entremise de sa société Gestion MTRHP, l’actionnaire de contrôle avait présenté une proposition, le 7 avril dernier, 5 $ par espèce pour chacune des actions en circulation de Transat A.T.

En raison des réticences de Letko, Brosseau & Associés, le plus important actionnaire de Transat A.T., M. Péladeau, avait affirmé, le mois dernier, ne plus être intéressé au voyagiste. Les discussions entre l’homme d’affaires et l’entreprise s’étaient toutefois poursuivies.

« Compte tenu du cours actuel, le prix offert ne permet plus d’envisager raisonnablement que la transaction pourrait recevoir l’aval nécessaire des actionnaires aux fins de pouvoir procéder », a expliqué l’entreprise, dans un communiqué.

Sur le parquet de Bay Street, vendredi, dernier, le titre de la compagnie avait clôturé à 7,21 $. Depuis le début du mois, la progression de l’action de Transat A.T. a été d’environ 38 %. Lundi avant-midi, le titre retraitait de 26 cents, ou 3,6 %, pour se négocier à 6945 %.

Il n’avait pas été possible d’obtenir une réaction de M. Péladeau, lundi avant-midi.

Grâce à l’entente intervenue avec Ottawa afin d’emprunter jusqu’à 700 millions, Transat A.T. estime avoir les reins assez solides pour procéder à un redémarrage progressif de ses activités aériennes, interrompues depuis la fin janvier.