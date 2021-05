Entreprises

Cabot et Cimarex fusionnent en un groupe de pétrole et gaz valant 17 milliards US

(New York) Les producteurs américains de pétrole et de gaz naturel Cabot Oil & Gas et Cimarex Energy ont annoncé lundi leur fusion en un groupe valant 17 milliards de dollars, une nouvelle opération de consolidation dans un secteur bousculé depuis le début de la pandémie.