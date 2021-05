Proposer « un environnement de travail satisfaisant » est « l’un des principes fondamentaux d’une croissance responsable », a souligné Sheri Bronstein, directrice des ressources humaines de Bank of America, dans un communiqué.

Bank of America augmente son salaire minimum à 25 $ US de l’heure

(New York) Bank of America a annoncé mardi vouloir augmenter le salaire minimum de ses employés aux États-Unis à 25 dollars de l’heure et exiger de ses fournisseurs qu’ils paient leurs propres salariés au moins 15 dollars de l’heure.

Agence France-Presse

Proposer « un environnement de travail satisfaisant » est « l’un des principes fondamentaux d’une croissance responsable », a souligné Sheri Bronstein, directrice des ressources humaines de Bank of America, dans un communiqué.

« Cela inclut une rémunération solide et des avantages sociaux compétitifs pour aider (les employés) et leurs familles, afin que nous continuions à attirer et à retenir les meilleurs talents », a-t-elle ajouté.

Bank of America proposait déjà un salaire minimum de 20 dollars depuis mars 2020 et souligne que 99 % de ses fournisseurs offraient déjà un salaire d’au moins 15 dollars à quelque 42 000 employés travaillant pour l’établissement financier.

Le débat sur le salaire horaire minimum s’intensifie aux États-Unis.

Il est actuellement à 7,25 dollars, mais plusieurs États imposent un niveau plus élevé.

Joe Biden avait promis de l’augmenter à 15 dollars dans l’ensemble des États-Unis durant sa campagne mais n’est pas parvenu pour l’instant à faire adopter cette mesure.

Alors que les entreprises voient leur activité repartir à mesure que la population est vaccinée, elles peinent parfois à recruter, en particulier dans les secteurs où les salaires sont les plus bas.

Plusieurs grands groupes ont donc récemment fait grimper leur salaire horaire minimum à l’embauche, dont McDonald’s, à 11 dollars de l’heure, et Amazon, à 17 dollars en moyenne.