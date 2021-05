Entreprises

Juliette & Chocolat ouvre la porte aux franchises

Il aura fallu attendre 18 ans et l’ouverture de neuf restaurants pour que Juliette & Chocolat permette que son concept sucré se retrouve entre les mains d’un franchisé avec l’ouverture d’une première succursale à Dollard-des-Ormeaux à la fin de mai. Et d’autres devraient suivre ailleurs au Québec et peut-être même en Ontario.