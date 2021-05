Le site de Colonial Pipeline à Linden, au New Jersey

(Washington) Colonial Pipeline, un des plus grands opérateurs de gazoducs américains, a dû cesser toutes ses opérations vendredi après avoir été victime d’une cyberattaque, a indiqué la compagnie qui transporte de l’essence et du diesel sur plus de 8800 km de pipelines à travers les États-Unis.

Agence France-Presse

« Le 7 mai la compagnie Colonial Pipeline a appris qu’elle était victime d’une attaque de cybersécurité », indique le groupe dans un communiqué. « Nous avons mis certains de nos systèmes hors ligne par précaution afin de contenir la menace, ce qui a temporairement interrompu toutes les opérations de pipelines et affecté certains de nos systèmes informatiques », ajoute la compagnie.

Colonial Pipeline opère un réseau d’oléoducs allant des raffineries installées sur la côte du Golfe du Mexique autour de Houston (Texas) jusque dans la région de New York.

Le groupe indique avoir engagé une société de cybersécurité « de premier plan » pour résoudre le problème et a ouvert une enquête sur la nature et la portée de cet incident. « Nous avons contacté les forces de l’ordre et d’autres agences fédérales », indique Colonial Pipeline.

« Pour l’instant, notre objectif principal est la restauration sûre et efficace de nos services pour revenir à un fonctionnement normal », ajoute la firme qui dit « travailler avec diligence pour résoudre ce problème et minimiser les perturbations ».

Colonial Pipeline est le plus grand opérateur d’oléoducs pour produits raffinés aux États-Unis, transportant plus de 380 millions de litres de fioul quotidiennement vers la région métropolitaine new-yorkaise.

Plusieurs attaques informatiques ont secoué les États-Unis ces derniers mois, notamment le piratage massif de SolarWinds, un éditeur de logiciels de gestion informatique, qui a compromis des milliers de réseaux informatiques du gouvernement américain. L’administration Biden a accusé la Russie d’en être responsable ce qui a conduit à des sanctions financières contre Moscou et à l’expulsion de diplomates.