(Montréal) Les Industries Dorel ont affiché vendredi un bénéfice de 2,7 millions US pour leur premier trimestre, leurs revenus ayant augmenté de plus de 20 % par rapport à la même période l’année dernière.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a précisé que son bénéfice par action s’était élevé à 8 cents US par action pour le trimestre terminé le 31 mars, comparativement à une perte de 57,8 millions US, soit 1,78 $ US par action, un an plus tôt.

Les revenus trimestriels totalisent 708,9 millions US, ce qui représentait une hausse par rapport aux 580,8 millions US de l’année précédente.

Dorel a souligné que les revenus de sa division des sports, qui comprennent ses activités de vélos, s’étaient élevés à 270,3 millions US, par rapport à 188,2 millions US il y a un an.

Le chiffre d’affaires de sa division de meubles était de 228,7 millions US, contre 197,4 millions US précédemment, tandis que le chiffre d’affaires de la division des produits de puériculture était de 209,9 millions US, contre 195,2 millions US un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, Dorel a réalisé un bénéfice ajusté par action de 37 cents US au cours de son dernier trimestre, contre une perte de 42 cents US par action il y a un an.