La société établie à Laval a précisé que sa perte par action avait été de 1,71 $ US au plus récent trimestre, en regard d’une perte de 43 cents US pour les trois premiers mois de 2020.

(Laval) La pharmaceutique Bausch Health a affiché mardi une perte du premier trimestre de 610 millions US, ce qui se compare à une perte de 152 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Les résultats comprenaient une charge de dépréciation de 469 millions US liée aux activités d’Ortho Dermatologics, et à une autre charge de dépréciation de 71 millions US liée à une gamme de produits d’Ortho Dermatologics.

Sur une base ajustée, Bausch Health a réalisé un bénéfice de 370 millions US au cours du premier trimestre, un résultat en hausse par rapport à celui de 316 millions US de la même période l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont totalisé près de 2,03 milliards US pour le premier trimestre de 2021, alors qu’ils avaient été de 2,01 milliards US un an plus tôt.

Bausch Health a précisé qu’en excluant l’incidence favorable du taux de change, évalué à 33 millions US, et l’impact de 10 millions des désinvestissements et des activités abandonnées, les revenus ont reculé de 8 millions US par rapport à l’an dernier.