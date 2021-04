Entreprises

Boeing perd encore de l’argent, mais voit en 2021 « un tournant »

(New York) Boeing, lesté par les difficultés du transport aérien et des problèmes de production, a perdu de l’argent pour le sixième trimestre consécutif mais mise pour rebondir sur le retour des livraisons du 737 MAX et la vaccination contre la COVID-19.