Le départ surprise du PDG de Vidéotron, Jean-François Pruneau, est mal accueilli par les marchés et les analystes financiers.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Richard Dufour

La Presse

Au moment d’écrire ces lignes (à 11 h 34 mardi), le titre de Québecor a perdu 5,48 % de sa valeur à la Bourse de Toronto ce matin, après l’annonce du départ de M. Pruneau par Québecor tôt en matinée. Une baisse beaucoup plus importante que celles de ses concurrents en télécoms (le titre de BCE perdait -0,17 % ce matin, Telus -0,47 % et Rogers -0,11 %). L’indice principal de la Bourse de Toronto était relativement stable ce matin (+0,14 % à 11 h 15).

Un analyste financier qualifie même de « problématique » le moment du départ de Jean-François Pruneau, qui agissait comme « complément fort » à Pierre Karl Péladeau au sein de la haute direction de Québecor.

C’est justement Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et de Québecor Média (et aussi actionnaire de contrôle de Québecor) qui remplacera M. Pruneau, dont le poste de président et chef de la direction de Vidéotron est aboli. Vidéotron a généré 95 % des profits de Québecor en 2020.

Des analystes financiers qui suivent le titre de Québecor ont aussi émis des réserves sur le départ de M. Pruneau, qui a été responsable des finances de Québecor pendant huit ans avant de devenir le grand patron de Vidéotron en janvier 2019.

Le moment du départ de M. Pruneau les préoccupe particulièrement. Les prochaines enchères pour le spectre sans-fil doivent commencer dans quelques semaines. Québecor pourrait aussi être intéressée à acheter une partie des actifs de Shaw dans le cadre de l’achat de Shaw par Rogers. Si Québecor se lançait ainsi dans la téléphone sans-fil au Canada anglais, il s’agirait alors d’une décision majeure pour l’entreprise.

L’analyste financier Robert Bek, associé directeur de CIBC Marchés mondiaux, estime que le départ de M. Pruneau n’est pas positif. « L’exécution [du plan d’affaires] sous la gouverne de M. Pruneau a été excellente, et il était le visage de l’entreprise pour les investisseurs depuis 2007, écrit M. Bek dans une note aux investisseurs. En plus, le moment du départ de M. Pruneau est aussi problématique, puisqu’il arrive seulement quelques semaines avant le début des enchères de spectre, et avant ce qui sera à notre avis une période très active pour l’acquisition d’actifs [en télécoms] au Canada. Québecor est un participant potentiel à cette activité, et le départ de M. Pruneau maintenant ouvre la porte à plusieurs questions. Même si nos attentes à long terme [envers Québecor] ne seront probablement pas affectées par ce départ, les actions [de Québecor] pourraient refléter ces enjeux et incertitudes à court terme. »

Les analystes financiers Vince Valentini (TD Valeurs mobilières) et Drew McReynolds (RBC Valeurs mobilières) estiment respectivement que le départ de M. Pruneau aura un impact « légèrement négatif » et « négatif » sur le titre de Québecor.

« M. Pruneau avait une excellente réputation comme gestionnaire au sein de la communauté des investisseurs, donc il va nous manquer. Nous ne pouvons pas exclure des faiblesses temporaires dans le titre de Québecor jusqu’à ce que les investisseurs soient confortables avec l’équipe de leaders fonctionnels et expérimentés de Vidéotron qui se rapporte maintenant directement à M. Péladeau », écrit l’analyste Vince Valentini dans une note aux investisseurs.

Selon l’analyste Drew McReynolds, cette annonce « est une surprise à nos yeux considérant la nomination relativement récente de Jean-François Pruneau comme PDG de Vidéotron en janvier 2019 ». Dans sa note aux investisseurs, M. McReynolds souligne aussi l’excellente réputation de M. Pruneau au sein de la communauté financière.

Un mandat de seulement deux ans

M. Pruneau, 50 ans, était le grand patron de Vidéotron depuis janvier 2019. Dans un communiqué de Québecor, M. Pruneau a indiqué avoir « pris la décision de quitter la vie professionnelle active pour se consacrer à des projets d’investissements personnels ». M. Pruneau a eu une rémunération totale de 1,9 million de dollars en 2020.

Son mandat de deux ans à la tête de Vidéotron a été plutôt court. Sa prédécesseure Manon Brouillette avait dirigé Vidéotron pendant cinq ans. Robert Dépatie avait dirigé Vidéotron pendant presque dix ans (de 2003 à 2013).

Même si Vidéotron constitue depuis longtemps la vache à lait de Québecor en matière de revenus et de profits, Québecor a toujours eu un PDG distinct chez Québecor et chez Vidéotron. Ça ne sera plus le cas à partir du 4 juin prochain, alors que Pierre Karl Péladeau cumulera les deux fonctions.

M. Péladeau assume aussi temporairement les fonctions de président et chef de la direction du Groupe TVA. Plus tôt en avril, la grande patronne du Groupe TVA France Lauzière a pris une pause professionnelle allant jusqu’à six mois, pour des raisons familiales.

Parallèlement à ses fonctions chez Québecor, Pierre Karl Péladeau tente aussi, à titre personnel, de devenir le prochain propriétaire du transporteur aérien Air Transat, dont l’avenir se jouera au cours des prochains mois suite à la transaction avortée avec Air Canada. À titre personnel, M. Péladeau est aussi propriétaire et président du conseil d’administration de Téo Taxi (Taxelco), mais il n’y occupe pas de poste de gestion.

-Avec La Presse Canadienne