Le fabricant d’ambulances Demers, d’origine québécoise, effectue une autre acquisition d’importance aux États-Unis qui rehausse sa position de deuxième plus grosse entreprise de ce marché en Amérique du Nord.

Martin Vallières

La Presse

Demers, dont le siège social est à Belœil, vient de compléter l’acquisition du manufacturier d’ambulances Medix Specialty Vehicules, localisé en Indiana, aux États-Unis.

Cette acquisition, dont la valeur n’est pas divulguée publiquement, représente la troisième transaction d’envergure conclue par l’entreprise Demers en quatre ans, après celles de Crestline en Saskatchewan et de Braun en Ohio.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Alain Brunelle

Avec cette autre acquisition réalisée avec l’appui financier de ses principaux actionnaires, Clearspring Capital Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’entreprise Demers verra son chiffre d’affaires consolidé passer le seuil des 350 millions de dollars CA, a-t-on indiqué à La Presse.

Aussi, l’ajout des 200 employés de Medix portera à plus de 1140 le nombre total d’employés dans le réseau de 12 usines et centres de services de véhicules ambulanciers de Demers et ses trois marques-filiales à l’échelle du Canada et des États-Unis.