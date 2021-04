(Toronto) La Banque de Montréal a profité de la pandémie de COVID-19 pour se pencher sur diverses occasions entourant la diversité, le changement climatique et l’intelligence artificielle, a souligné mercredi son chef de la direction.

La Presse Canadienne

Lors de l’assemblée annuelle virtuelle des actionnaires de la banque, Darryl White a expliqué que son institution avait passé la première année de la crise sanitaire à aider ses clients à prendre des décisions plus rapides et plus efficaces, dans un contexte où les progrès de l’intelligence artificielle offrent des données de plus en plus sophistiquées.

La banque a utilisé la technologie pour modéliser davantage de scénarios de prêt, tout en se concentrant sur le renforcement des objectifs de l’entreprise en matière de diversité et de changement climatique, a-t-il précisé.

La Banque de Montréal s’est récemment engagée à accroître la représentation des femmes, des employés handicapés et des travailleurs noirs, latinos, LGBTQ+ ou autochtones d’ici 2025.

La banque a également engagé 300 milliards pour atteindre sa cible d’émissions de carbone nettes nulles d’ici 2025, en plus d’avoir approuvé les principes des Nations unies pour une banque responsable et publié un rapport sur le développement durable avec une section spécifique au climat.

C’était la deuxième année de suite que la Banque de Montréal organisait son assemblée annuelle en ligne, dans le cadre de laquelle elle a notamment procédé à la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d’administration, Stephen Dent et Madhu Ranganathan.