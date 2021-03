Vincent R. Timpano prendra les commandes de l’entreprise de Rougemont, connue notamment pour ses marques de jus de fruits et légumes Rougemont, Oasis et Fairlee.

Les Industries Lassonde ont un nouveau patron. Le géant québécois de jus de fruits et de boissons a profité du dévoilement de ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2020, vendredi, pour annoncer que Vincent R. Timpano prendra les commandes de l’entreprise de Rougemont.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« Je suis enthousiaste à la perspective de collaborer avec Nathalie Lassonde et les autres membres de l’équipe de direction afin de poursuivre la réalisation de la stratégie d’affaires de la Société, a déclaré M. Vincent R. Timpano, dans un communiqué émis vendredi. Lassonde bénéficie d’un fort esprit entrepreneurial, d’un portefeuille de marques de qualité et d’une situation financière saine. »

PHOTO FOURNIE PAR LASSONDE Vincent R. Timpano était déjà PDG le la filiale Lassonde Pappas depuis septembre 2020.

Rappelons que la semaine dernière, Jean Gattuso, président et chef de l’exploitation, a annoncé son départ après avoir travaillé pendant 34 ans au sein de l’entreprise connue notamment pour ses marques de jus de fruits et légumes Rougemont, Oasis et Fairlee. Il quittera Industries Lassonde le 30 septembre 2021, moment où M. Timpano entrera en poste.

Ce dernier œuvre déjà au sein de l’organisation puisque, depuis septembre 2020, il agit à titre de président et chef de la direction de Lassonde Pappas and Company Inc., considérée comme la plus importante filiale de fabrication et de vente de jus et de boissons prêts à boire de Lassonde.