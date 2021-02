(Brampton, Ontario) Les Compagnies Loblaw ont affiché jeudi un profit et des revenus en hausse pour leur quatrième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Cette croissance était en partie attribuable au fait que le plus récent trimestre comptait une semaine de plus que celui de l’exercice précédent.

La chaîne de supermarchés et de pharmacies a réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 345 millions, soit 98 cents par action, pour le trimestre clos le 2 janvier.

En comparaison, elle avait réalisé un profit de 254 millions, soit 70 cents par action, pour la même période de l’exercice précédent, qui avait pris fin le 28 décembre 2019.

Les revenus ont totalisé 13,29 milliards, en hausse par rapport à ceux de 11,59 milliards du quatrième trimestre précédent.

En excluant certains éléments non récurrents, Loblaw a réalisé un bénéfice par action de 1,26 $ pour son plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 1,09 $ pour la même période un an plus tôt.

Les analystes misaient en moyenne sur un profit ajusté de 1,25 $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.