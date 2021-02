(Washington) Le géant américain de la distribution Walmart a affiché des ventes « record » malgré la pandémie au quatrième trimestre, mais a été moins rentable que n’espéraient les marchés, selon un communiqué publié jeudi.

Agence France-Presse

Stimulé par une croissance de 69 % de ses ventes en ligne aux États-Unis, Walmart a enregistré une progression de 7,3 % de son chiffre d’affaires trimestriel à 152,1 milliards de dollars, « un record ».

En raison de charges et d’investissements exceptionnels, l’entreprise a essuyé une perte nette trimestrielle de 2,1 milliards de dollars.

Hormis ces différents éléments exceptionnels, Walmart a été rentable, mais bien moins qu’espéré puisque le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, est ressorti à 1,39 dollar, bien en dessous des 1,51 dollar attendus.

Dans les échanges à terme avant l’ouverture de Wall Street, le cours de l’action perdait 5 % après l’annonce de ces résultats.

Le groupe a par ailleurs indiqué qu’il allait multiplier les investissements, portés à 14 milliards de dollars pour l’exercice en cours afin d’automatiser et améliorer sa chaîne d’approvisionnement.

Le géant du rabais va aussi augmenter le salaire de quelque 425 000 employés pour atteindre « une moyenne supérieure » à 15 dollars de l’heure.

Cette cible de rémunération fait écho au débat national promu par le président démocrate Joe Biden qui veut généraliser au niveau fédéral un salaire minimum horaire de 15 dollars, actuellement à 7,25 dollars.

Pour l’instant, le salaire minimum chez Walmart, un des plus gros employeurs privés du pays, reste à 11 dollars de l’heure. Le groupe avait augmenté les salaires de 165 000 employés l’automne dernier.

« Les changements ont accéléré en 2020 dans le secteur de la distribution », a indiqué le PDG Doug McMillon, cité dans un communiqué.

« C’est le moment d’être plus agressif vu les opportunités qui s’offrent à nous », a-t-il poursuivi ajoutant que le groupe allait « accélérer sa stratégie à long terme de devenir un distributeur dynamique tous azimuts ».

Sur l’année, Walmart a réalisé un chiffre d’affaires de 559,2 milliards de dollars, en hausse de 6,7 %.

Le bénéfice net s’est inscrit à 13,5 milliards de dollars, en repli de 9,2 %. Ajusté par action, le bénéfice ressort à 5,48 dollars, en deçà des 5,59 dollars espéré par les analystes.

Pour l’exercice 2021-2022 en cours, l’enseigne fait des prévisions prudentes, avec une croissance des ventes « faible à un chiffre ».

Tout dépendra « de la durée et de l’intensité de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, du calendrier et de l’efficacité des vaccins dans le monde, de l’ampleur et de la durée de la relance économique, des tendances de l’emploi et de la confiance des consommateurs », avertit Walmart.