« Nous sommes enthousiasmés par cette opportunité très intéressante d’étendre notre historique de croissance par acquisition, qui fera de TFI International l’un des plus grands transporteurs nord-américains de transport de lots brisés », a déclaré dans un communiqué Alain Bédard, président du conseil d’administration, président et chef de la direction de TFI International.

L’entreprise montréalaise TFI International, chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, fait l’acquisition d’UPS Freight, les divisions de transport de lots brisés et de lots complets dédiés de United Parcel Service (UPS). Le montant de la transaction s’élève à 800 M$ US.

Isabelle Dubé

La Presse

Le communiqué explique qu’environ 90 % des activités acquises seront exploitées de manière indépendante au sein du secteur du transport de lots brisés de TFI International sous son nouveau nom, « TForce Freight », tandis que les actifs de transport de lots complets acquis rejoindront le secteur du transport de lots complets de TFI.

Le président affirme que cette transaction renforcera l’offre de services aux clients et la relation continue avec UPS. TForce Freight continuera à répondre aux besoins de distribution de UPS en matière de transport de lots brisés, et UPS continuera à fournir des volumes de fret et d’autres services à TForce Freight après la transaction pour une durée de base de cinq ans.

UPS Freight a généré des revenus d’environ 3 G$ US en 2020 et a atteint l’équilibre du point de vue du bénéfice opérationnel.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2021. TFI s’attend à ce que la transaction ait un effet non dilutif sur le bénéfice par action (BPA) dilué en 2021.