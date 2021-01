La FCEI craint une hausse des fermetures d’entreprises

(Montréal) Sylvain Cholette n’a plus d’idées. Malgré les prêts d’urgence de Québec et d’Ottawa, cet exploitant d’une boutique d’articles de sport, qui ne peut plus recevoir de clients en raison des restrictions provoquées par la pandémie de COVID-19, est incapable d’écouler ses stocks et se demande si cela vaut la peine de continuer.