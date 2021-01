L’assureur a indiqué qu’il allait offrir aux victimes un service de surveillance et de protection du crédit.

Seules les données personnelles d’employés et de retraités auraient été compromises

(Montréal) Les données personnelles d’employés et de retraités de Promutuel Assurance auraient été compromises lors de la cyberattaque survenue le mois dernier, mais pas celles des clients, a indiqué vendredi l’assureur.

La Presse Canadienne

Promutuel a dévoilé vendredi les résultats de l’analyse préliminaire menée par ses experts, avançant que, « à ce stade-ci », aucun numéro d’assurance sociale, numéro de permis de conduire, numéro de carte de crédit ou autre information bancaire de ses membres-assurés ne semblait avoir été compromis.

En revanche, certaines informations personnelles de ses employés, actuels et passés, et de ses retraités « pourraient avoir été compromises ». Promutuel a l’intention de contacter dès que possible les employés touchés de façon individuelle, pour leur préciser la nature des renseignements touchés.

L’assureur a précisé qu’il offrirait aux victimes un service de surveillance et de protection du crédit.

Par ailleurs, la société de Québec a dit avoir été avisée que certains de ses clients étaient appelés par des personnes usurpant son identité pour leur soutirer des informations bancaires. Promutuel affirme avoir avisé les autorités policières de la situation et a rappelé à ses membres qu’un avis écrit leur serait transmis au sujet de la reprise des paiements préautorisés.

Promutuel Assurance avait annoncé, plus tôt cette semaine, le redémarrage progressif de son système informatique, un mois après avoir indiqué qu’une cyberattaque l’avait rendu inopérant. L’assureur calculait alors qu’une remise en service complète pourrait être envisageable au cours des prochaines semaines.