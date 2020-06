SAIL et Sportium se protègent de leurs créanciers

La COVID-19 continue de faire des victimes dans la vente au détail. Ce matin, les chaînes SAIL et Sportium ont demandé la protection des tribunaux contre leurs créanciers. Il y a six semaines, leur président dénonçait le fait que ses concurrents – Costco, Walmart et Canadian Tire – étaient ouverts. « Ça nous démolit », avait-il plaidé.