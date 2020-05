Bombardier a subi une perte de 200 millions $ US au premier trimestre de 2020, comparativement à un gain de 239 millions à pareille date l’an dernier, et a accueilli un nouvel investissement de 386 millions $ US de la Caisse de dépôt.

Jean-François Codère

La Presse

Bien que la multinationale québécoise ait vu ses revenus progresser de 5 % pour atteindre 3,7 milliards, une part importante de ces nouvelles entrées de fonds provenait de projets peu ou pas rentables, ce qui a nui à sa marge bénéficiaire, explique-t-elle.

La pandémie a aussi eu son effet sur les résultats financiers du trimestre conclu le 31 mars. Bombardier estime qu’elle a eu un impact négatif de 600 à 800 millions $US sur ses liquidités, principalement à cause de son « incapacité à livrer des avions après que le gouvernement a imposé des restrictions de voyage, les interruptions temporaires de la production dans plusieurs installations importantes et une baisse plus importante que prévu des nouvelles commandes attendues à la fois par Aviation et par Transport ».

Par conséquent, ses liquidités ont fondu de 1,5 milliard au cours du trimestre, nettement plus que les 900 millions du même trimestre en 2019. Le résultat aurait été encore pire n’eût été un nouvel investissement de 386 millions US dans la filiale Transport provenant de la Caisse de dépôt, en échange d’actions. Cette division doit être vendue à Alstom.

Bombardier compte présentement 2,1 milliards US dans ses coffres et 550 millions US provenant de la vente de la division CRJ à Mitsubishi, dont la clôture a été confirmée mercredi soir, s’y ajouteront le 1er juin. En revanche, l’entreprise s’attend à un niveau d’utilisation de ses liquidités « similaire à celui du premier trimestre », soit encore 1,5 milliard, « avant de se rétablir graduellement au cours du second semestre de l’année ».

Baisse de cadence

L’entreprise annonce également son intention de réduire les cadences de production de ses avions d’affaires. Sans évoquer de chiffres précis, elle affirme vouloir les aligner « sur la demande du marché qui devrait accuser une baisse de 30 % à 35 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent ».

Son modèle le plus récent, le Global 7500, est exclu de ce ralentissement et sa cadence devrait continuer de croître. Le ralentissement touchera donc principalement les modèles Challenger 350 et 650, assemblés à Montréal.

Avant la pandémie, ces avions étaient fabriqués au rythme respectif d’un à tous les 4 jours et 18 jours.

L’entreprise n’a pas précisé l’impact que pourrait avoir ces ralentissements sur sa main-d’œuvre.