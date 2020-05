Les brasseurs manquent de bouteilles

Petits et grands brasseurs manquent de bouteilles depuis que les épiciers ne reprennent plus les contenants consignés. Si bien que les usines de Molson, Labatt et Sleeman sont forcées de tourner au ralenti et que la survie de microbrasseries est en péril, a appris La Presse. Malgré un ultimatum de Québec, les détaillants refusent que leurs clients leur rapportent des bouteilles vides.