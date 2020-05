Cirque du Soleil: Québecor prête à injecter des centaines de millions

(Québec) Québecor estime avoir entre les mains une « solution solide, pérenne et viable » pour assurer la survie du Cirque du Soleil. L’entreprise de presse québécoise confirme avoir « engagé des discussions » avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec, entre autres, pour faire valoir ses visées. Elle est prête à investir des centaines de millions.