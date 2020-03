Suncor réduit ses dépenses de 1,5 milliard

(Calgary) Le géant des sables bitumineux Suncor Énergie suspend plusieurs projets et réduit de 26 % son budget de dépenses en immobilisations pour 2020 pour s’ajuster à la baisse des cours du pétrole liée à une guerre de prix entre l’Arabie saoudite et la Russie, et à la réduction de la demande attribuable à la pandémie de COVID-19.