(Toronto) La société mère de Tim Hortons, Restaurant Brands International, a annoncé lundi qu’elle demandait à ses propriétaires de cafés canadiens d’offrir leurs services par l’entremise de commandes à emporter, du service au volant et de la livraison pour contrer la propagation de la COVID-19.

La Presse canadienne

La société a précisé qu’elle fermerait toutes les places assises de ses salles à manger à partir de mardi, une mesure qui restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Les gouvernements à travers le pays exhortent les Canadiens à pratiquer l’isolement social pour ralentir la propagation du coronavirus.

Restaurant Brands a précisé qu’elle prendrait d’autres mesures si nécessaires, pour s’ajuster aux nouvelles instructions qui pourraient provenir des autorités en santé publique.

La société a reconnu que les cafés Tim Hortons étaient des lieux de rassemblements pour les communautés, ajoutant que c’était sa responsabilité de protéger ses clients en cette période d’incertitude.

Suivant les recommandations des agences de santé publique, plusieurs entreprises ont annoncé des mesures pour réduire les contacts entre employés et clients, et limiter les voyages jugés non essentiels.