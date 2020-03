L’équipementier sportif Nike va fermer ses magasins aux États-Unis et au Canada, en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, à partir de lundi et jusqu’au 27 mars, pour freiner la progression du nouveau coronavirus, selon un communiqué transmis dimanche à l’AFP.

Agence France-Presse

« Nous avons décidé de fermer nos magasins dans plusieurs pays […] pour limiter la diffusion du nouveau coronavirus (COVID-19) », a annoncé le géant américain.

Sont concernés les États-Unis, le Canada, les pays d’Europe de l’Ouest, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Ces fermetures seront en vigueur à partir du lundi 16 mars, jusqu’au vendredi 27 mars », précise Nike dans son communiqué, ajoutant que ses boutiques en ligne restent opérationnelles.

Toutefois, les magasins Nike en Corée du Sud, au Japon et dans une grande partie de la Chine, restent ouverts, souligne la marque à la virgule.