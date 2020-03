L’ex-numéro deux du Cirque du Soleil, Jonathan Tétrault, et l’ex-patron de Google au Canada, Chris O’Neill, passent dans le giron de Power Corporation du Canada.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

M. Tétrault, qui était numéro deux du Cirque du Soleil jusqu’en février, a été nommé le mois dernier associé directeur du bureau montréalais de Sagard Holdings, un gestionnaire d’actifs et de capital de risque appartenant à Power Corporation du Canada.

« Sagard Holdings a connu une croissance considérable ces dernières années et les possibilités pour l’entreprise commencent tout juste à se manifester », a indiqué M. Tétrault par voie de communiqué.

Avant de se joindre au Cirque du Soleil en 2016, Jonathan Tétrault a longtemps travaillé pour la firme de consultation McKinsey. Son mandat chez Sagard Holdings commencera en mai prochain.

PHOTO FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL Jonathan Tétrault, associé directeur du bureau montréalais de Sagard Holdings, un gestionnaire d’actifs et de capital de risque appartenant à Power Corporation du Canada

L’ex-patron de Google au Canada, Chris O’Neill, devient quant à lui associé au bureau de San Francisco de Portag3 Ventures, un fonds de capital de risque appartenant à Sagard Holdings. M. O’Neill a aussi occupé un poste de direction chez X, l’usine techno de Google où il est toujours conseiller.

Âgé de 46 ans, il siège aussi au conseil d’administration de l’entreprise de vêtements Gap. « L’opportunité de représenter Portag3 à San Francisco et dans la Silicon Valley, de construire davantage notre réseau ici et d’amener nos entreprises plus loin me motive énormément », a indiqué M. O’Neill par voie de communiqué.