À Seattle, les employés du secteur technologique doivent rester chez eux

(San Francisco) Amazon, Microsoft, Google et Facebook recommandent désormais à leurs employés de l’État de Washington de travailler si possible de chez eux, alors que plus de 180 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus aux États-Unis, selon un bilan établi jeudi par l’AFP à partir des sources officielles.