(Ottawa) L’action de Shopify a grimpé en flèche mercredi pour atteindre un niveau record après que la société de commerce électronique a enregistré une croissance des revenus de 47 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

La Presse canadienne

La société spécialisée dans les solutions de transaction pour les détaillants en ligne a vu son titre grimper de plus de 17 % pour atteindre 771,81 $ en début de séance mercredi. En fin de journée, il avait rendu une partie de ces gains à 705,90 $, enregistrant malgré tout une progression de 7,7 %.

Shopify a dévoilé des revenus de 505,2 millions pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 décembre, contre environ 343,9 millions un an plus tôt.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, les dirigeants de Shopify ont notamment attribué l’augmentation des revenus aux ventes de la période des Fêtes, à de nouvelles fonctionnalités de paiement et au recrutement d’une multitude de nouveaux marchands pour utiliser son logiciel, notamment le géant du divertissement Cirque du Soleil, le détaillant de vêtements Mark’s, le rappeur Travis Scott et la marque de chaussures Toms.

En 2019, le nombre de marchands sur la plateforme Shopify dont la valeur brute des ventes de marchandises a atteint plus d’un million a augmenté de 44 % et le nombre de consommateurs réalisant des achats auprès des marchands utilisant Shopify a augmenté de 37 % pour atteindre près de 300 millions.

Shopify a enregistré un profit de 771 000 $ US à son plus récent trimestre, comparativement à une perte de 1,5 million US pour le même trimestre un an plus tôt, alors que ses revenus ont progressé de 47 %.

Le profit par action de la société établie à Ottawa a atteint 1 cent US pour le trimestre clos le 31 décembre, en regard d’une perte de 1 cent US par action pour les trois derniers mois de 2018.

Shopify a précisé mercredi que son bénéfice net ajusté avait atteint 50,0 millions US, ou 43 cents US par action, au plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 29,4 millions US, ou 27 cents US par action, pour le dernier trimestre de 2018.

Les analystes visaient en moyenne un bénéfice ajusté de 24 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Dans ses perspectives, Shopify a indiqué qu’elle visait un chiffre d’affaires d’entre 440 millions US et 446 millions US pour son premier trimestre. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, elle croit pouvoir réaliser un chiffre d’affaires d’entre 2,13 milliards US et 2,16 milliards US.