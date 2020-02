Depuis 2016, TCL a produit quatre modèles de BlackBerry, le KeyOne, le Motion, le Key2 et celui qui pourrait être le dernier téléphone de la marque, le Key2 LE (notre photo).

TCL ne fabriquera plus de BlackBerry

Trois ans après avoir repris la marque BlackBerry dont il a lancé quatre nouveaux modèles, le fabricant chinois TCL baisse les bras.

Karim Benessaieh

La Presse

À compter du 31 août prochain, a annoncé l’entreprise sur son compte Twitter BlackBerry Mobile, elle ne vendra plus aucun appareil sous le nom BlackBerry, n’en produira ni n’en concevra plus d’autres.

Si aucun autre manufacturier ne se manifeste, cette annonce pourrait signifier la fin des téléphones BlackBerry. TCL, précise-t-on, ne dispose plus des droits pour exploiter cette marque, qui a dominé le marché des téléphones intelligents dans les années 2000. À son sommet, fin 2009, l’entreprise canadienne Research in Motion (RIM, devenu BlackBerry) disposait d’une part de marché de 20,7 %. Ses ventes ont culminé en 2011 avec un chiffre d’affaires de 19,9 milliards US.

Modèles fiables

Le déclin de l’entreprise, qui n’a jamais pu concurrencer les téléphones à écran tactile à partir de 2007, année du lancement du iPhone, a ensuite été inexorable. En 2016, BlackBerry a officiellement annoncé qu’elle ne produirait plus son téléphone, se consacrant depuis à la conception et la vente de logiciels de sécurité pour entreprises et gouvernements. L’entreprise torontois n’avait pas toujours réagi à l’annonce de TCL au moment de publier ces lignes.

Les droits pour les téléphones BlackBerry, eux, ont été confiés TCL, dont la marque la plus connue est Alcatel. L’entreprise chinoise a produit quatre modèles, le KeyOne, le Motion, le Key2 et celui qui pourrait être le dernier téléphone de la marque, le Key2 LE. Ceux-ci ont généralement reçu des critiques positives et étaient considérés comme des modèles de milieu de gamme fiables. Aucun, cependant, n’a jamais eu un succès de vente retentissant.