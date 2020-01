De l’avis d’analystes, la grande entreprise entreprise de services-conseils en informatique de gestion, CGI, pourrait réaffirmer et bonifier même ses ambitions de croissance par acquisitions à l’occasion de son assemblée annuelle d’actionnaires, qui a lieu mercredi à Montréal.

Martin Vallières

La Presse

« CGI a généré 1,5 milliard de dollars en flux de trésorerie au cours de ses 12 derniers mois, ce qui lui procure une flexibilité financière considérable que j’estime à plus de huit milliards en matière d’acquisitions de niche ou de grande envergure », suggère l’analyste Richard Tse, spécialiste des sociétés technologiques canadiennes chez la Financière Banque Nationale, dans une rapport sectoriel diffusé en début de semaine.

« CGI a un bilan financier en très bonne santé pour lui permettre de réaliser des acquisitions d’impact pour la croissance de ses prochains résultats », souligne pour sa part l’analyste Maher Yaghi, de Desjardins Marchés des capitaux, dans un rapport de suivi sur CGI publié il y a deux semaines.

Chez RBC Marchés des capitaux, l’analyste Paul Treiber note dans son plus récent avis sur CGI que « ses dirigeants avaient indiqué en fin de trimestre précédent qu’ils voyaient des valorisations plus attrayantes sur le marché, ce qui me suggère une probabilité plus élevée d’acquisitions supplémentaires à court terme. »

« À mon avis, ajoute l’analyste, CGI continue de se concentrer sur des acquisitions d’entreprises de plus de 500 millions de revenus annuels qui ont des clientèles très bien établies dans des marchés métropolitains clé. »

Entre temps, CGI aura fait part en début de journée mercredi des résultats du premier trimestre de son exercice 2020.

Pour l’essentiel, le bénéfice net de ce trimestre terminé en décembre est attendu parmi les analystes en croissance de 7 % aux environs de 333 millions, ou 1,24 $ par action (net et non-ajusté).

Les revenus totaux de CGI durant ce 1er trimestre 2020 sont attendus en hausse annualisée de 6 %, aux environs de 3,14 milliards CA.

