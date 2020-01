737 MAX : Boeing recommande une formation sur simulateur

(New York) Après avoir longtemps résisté, Boeing s’est finalement résolu mardi à recommander une formation des pilotes sur simulateur, jugée plus coûteuse et susceptible de retarder davantage la remise en service de l’avion 737 MAX cloué au sol depuis près de 10 mois après deux accidents ayant fait 346 morts.