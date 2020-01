La société mère de Champion Iron, qui exploite la mine de fer du Lac Bloom, sur la Côte-Nord, déménagera son siège social de l’Australie au Canada.

Hélène Baril

La Presse

La décision unanime du conseil d’administration, qui doit recevoir l’aval des actionnaires et des autorités réglementaires, vie notamment à rapprocher l’entreprise de marchés financiers plus diversifiés et augmenter son attractivité.

Champion Canada absorbera Champion Australie et les actions de la nouvelle entreprise seront inscrites à Toronto et en Australie. Champion espère ainsi devenir admissible à des indices composés comme le S&P/TSX, qui exigent un siège social au Canada, et susciter plus d’intérêt auprès des investisseurs institutionnels canadiens.

Champion Iron a acquis les installations minières en faillite du Lac bloom, situées à 13 kilomètres de Fermont, en 2016, avec l’appui du gouvernement du Québec. La mine a été remise en service en 2018 et Champion Iron envisage actuellement de doubler sa capacité de 7,4 millions de tonnes par année à 15 millions de tonnes par année.

Champion possède 100 % des actions de la mine du Lac Bloom, après avoir racheté la part de de 36,8 % détenue par le gouvernement du Québec.

Le plan de déménagement du siège social de Champion ne prévoit aucun changement à l’exploitation ou à la stratégie de l’entreprise, selon son chef de la direction, David Cataford. « Bien que l’annonce d’aujourd’hui souligne l’harmonisation du domicile de la société avec ses activités, nous cherchons à renforcer notre actionnariat déjà solide en Australie grâce à nos inscriptions actives à la TSX (la Bourse canadienne) et à l’ASX (la Bourse australienne), qui ne seront pas touchées par cette annonce. », a-t-il expliqué dans un communiqué.