WestJet a précisé que plus de 97 % de ses départs prévus avaient lieu, malgré la capacité réduite et les coûts de carburant et de location plus élevés engendrés par l’interdiction de vol.

(Calgary) WestJet Airlines a indiqué lundi avoir prolongé le retrait des avions Boeing 737 Max de ses horaires de vol jusqu’au 4 avril.

La Presse canadienne

Cette décision marque le neuvième report du retour de l’avion après que les autorités réglementaires du monde entier ont interdit aux Max de s’envoler, en mars dernier, dans la foulée de deux accidents mortels en cinq mois.

Selon WestJet, le nouvel ajustement aura une incidence sur environ 500 vols de plus, incluant des liaisons entre Toronto et Vancouver et entre Calgary et Ottawa. Le transporteur aérien informe désormais les passagers de leurs options pour modifier leur réservation.

WestJet a précisé que plus de 97 % de ses départs prévus avaient lieu, malgré la capacité réduite et les coûts de carburant et de location plus élevés engendrés par l’interdiction de vol.

Avant la décision de mars dernier, WestJet prévoyait d’ajouter à sa flotte, d’ici la fin de 2020, quatre avions 737 Max aux 13 appareils Max 8 qui en font déjà partie.

Vendredi, Air Canada a indiqué à La Presse canadienne qu’elle avait retiré le 737 Max de ses horaires jusqu’au 31 mars. Cette décision pourrait avoir un impact sur les passagers qui ont déjà fait leurs plans pour des escapades printanières et réduire les options de vol pour les voyageurs qui s’apprêtent à faire une réservation.