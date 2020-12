Ryanair explique dans un communiqué que cette transaction porte le total de ses commandes de 737 MAX à 210 appareils, soit un montant de plus de 22 milliards de dollars.

Ryanair commande 75 Boeing 737 MAX pour plus de 22 milliards US

(Londres) La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé jeudi une commande ferme auprès de Boeing pour 75 appareils 737 MAX, la plus importante pour l’avionneur américain depuis que ce modèle a été cloué au sol il y a 20 mois.

Agence France-Presse

Ryanair explique dans un communiqué que cette transaction porte le total de ses commandes de 737 MAX à 210 appareils, soit un montant de plus de 22 milliards de dollars US. La compagnie espère recevoir les premières livraisons début 2021 de cet appareil qui vient de réaliser son premier vol grand public aux États-Unis depuis deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts fin 2018 et début 2019.