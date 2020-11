Barrick a dévoilé un profit de 882 millions US, soit 50 cents US par action, pour son trimestre clos le 30 septembre, comparativement à un bénéfice de 2,28 milliards US, ou 1,30 $ US par action, il y a un an.

(Toronto) Barrick Gold a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes et a haussé son dividende.

La Presse Canadienne

La société aurifère torontoise a indiqué qu’elle verserait désormais un dividende trimestriel de 9 cents par action, alors qu’il était précédemment de 8 cents par action.

Barrick a dévoilé un profit de 882 millions US, soit 50 cents US par action, pour son trimestre clos le 30 septembre, comparativement à un bénéfice de 2,28 milliards US, ou 1,30 $ US par action, il y a un an, alors que son résultat avait été gonflé par un gain non récurrent lié à sa mine de Turquoise Ridge, qui fait partie de Nevada Gold Mines, sa coentreprise avec Newmont Goldcorp.

Les revenus trimestriels de Barrick ont atteint 3,54 milliards US, en hausse par rapport à ceux de 2,68 milliards US de la même période l’an dernier.

Sur une base ajustée, Barrick a indiqué avoir gagné 726 millions US, ou 41 cents US par action, pour le troisième trimestre, en hausse par rapport au profit ajusté de 264 millions US, ou 15 cents US par action, de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 33 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.