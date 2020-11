Dorel Industries souhaite fermer son capital

L’entreprise montréalaise Industries Dorel, qui fabrique et vend pour 2,6 milliards US par an de produits pour enfants, de bicyclettes et de meubles résidentiels, s’apprête à clore son séjour en Bourse entamé il y a 30 ans, à la fin des années 1980.