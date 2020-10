PHOTO MICHEL SPINGLER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Amazon a indiqué mercredi prolonger la possibilité offerte à certains salariés de travailler depuis leur domicile jusqu’à la mi-2021 en réponse à la pandémie de coronavirus.

Agence France-Presse

« La santé et la sécurité de nos employés sont notre principale priorité et cela va prendre un certain temps avant que les choses ne retournent à la normale », a affirmé le géant des ventes en ligne dans un billet de blogue.

« Par conséquent, le travail qui peut être effectué efficacement depuis la maison pourra continuer à être effectué depuis la maison jusqu’au 30 juin 2021 », a précisé le groupe.

Le nombre de personnes ou les emplois directement concernés n’ont pas été détaillés par Amazon.

La firme de Seattle, dans le nord-ouest du pays, comptait plus de 875 000 salariés à travers le monde fin juin 2020. Elle a annoncé mi-septembre la création de 100 000 emplois supplémentaires aux États-Unis et au Canada pour répondre à une explosion de la demande.

De très nombreux salariés d’Amazon travaillent dans des entrepôts ou s’occupent des livraisons et n’auront pas la possibilité de passer au travail à distance.

D’autres géants technologiques américains comme Google et Facebook ne s’attendent pas au retour de leurs employés sur leur lieu de travail avant le milieu de l’année prochaine au plus tôt.

Des groupes comme Twitter, Microsoft ou Slack ont accordé à leurs salariés la possibilité de travailler à distance de manière permanente.