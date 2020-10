(Toronto) Walmart Canada a annoncé vendredi son intention d’embaucher 10 000 personnes au pays, dont 1700 au Québec, d’ici la période des Fêtes, après avoir réalisé un investissement de 3,5 milliards pour alimenter sa croissance.

La Presse Canadienne

Les nouveaux employés seront affectés au commerce en ligne, aux produits frais, à la commercialisation, à l’expérience client, aux entrepôts et à la livraison.

Les candidats intéressés peuvent envoyer un message texte pour obtenir un lien direct vers une page présentant les postes disponibles, ou postuler directement en ligne.

Le géant américain de la vente au détail affirme que l’investissement au cours des cinq prochaines années conduira à l’utilisation de technologies de pointe qui devrait aider à « acheminer les produits le plus rapidement possible ».

Le détaillant de rénovation domiciliaire Lowe’s Canada a déjà annoncé cette semaine qu’il embaucherait plus de 625 employés au Québec dans ses magasins Rona et Réno-Dépôt en plus d’environ 30 autres dans son centre de distribution de Boucherville.

Lowe’s a également indiqué qu’il offrirait une prime de 300 $ plus tard ce mois-ci aux employés à temps plein et de 150 $ aux travailleurs à temps partiel et saisonniers. Cela s’ajoute aux primes versées plus tôt cette année, après l’arrivée de la pandémie de COVID-19.