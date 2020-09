Des interprétations différentes de l'offre pour Cogeco

(Montréal) L’offre non sollicitée présentée par Rogers et Altice USA pour Cogeco et sa principale filiale est interprétée bien différemment : si la société québécoise y voit entre autres une tentative d’écarter un rival potentiel dans le sans-fil, le géant torontois pointe l’ampleur des investissements dans le réseau 5G.