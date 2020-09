L’entreprise de camionnage TFI International, d’origine montréalaise, effectue une troisième acquisition de croissance en un mois depuis la clôture d’une émission d’actions qui lui avait rapporté 290 millions de dollars CA.

Martin Vallières

La Presse

Cette fois-ci, TFI acquiert pour un montant annoncé de 225 millions US (ou 296 millions CA) une entreprise américaine de logistique en transport par camions, DLS Worldwide, qui est basée en périphérie de Chicago, en Illinois.

TFI acquerra DLS des mains de sa société-mère, le géant américain de l’imprimerie R. R. Donnelley & Sons.

D’après les informations fournies par TFI, les activités de DLS ont généré un chiffre d’affaires de 550 millions US depuis 12 mois. TFI prévoit en obtenir quelque 22,5 millions US en bénéfice d’opération additionnel au cours de la première année suivant la clôture de l’acquisition, prévue d’ici deux mois.

Selon TFI, « les principaux modes de transport de DLS incluent le transport de lots brisés, le transport de lots complets, l’expédition de fret, l’expédition accélérée, la livraison de colis et le transport intermodal. »

Aussi, selon TFI, « DLS sert une clientèle diversifiée et de longue date chevauchant un vaste éventail de marchés finaux, notamment la fabrication, les produits de consommation au détail et en gros, la technologie, et l’impression et le courrier. »

TFI prévoit intégrer DLS en tant que filiale d’opération autonome au sein de sa division de logistique récemment rebaptisée « TForce Worldwide ».

De l’avis d’Alain Bédard, président du conseil et chef de la direction de TFI International, l’acquisition de DLS permettra à cette entreprise de « poursuivre son parcours fructueux tout en développant de manière significative la présence et les capacités de TFI aux États-Unis ».

Entre autres, le président de TFI dit miser sur « le modèle allégé en actifs de DLS pour élargir notre portée grâce à un réseau important de partenaires et une opportunité incontestable en tant que premier fournisseur principal de services de logistique aux États-Unis. »

En Bourse, la première réaction des investisseurs envers cette autre acquisition de TFI s’avère plutôt mitigée. En mi-séance mardi à Toronto, les actions de TFI se transigent en baisse de 2,7 % aux environ de 55,43 $ CA.

Il s’agit toutefois d’un prix encore proche du record de 60 $ par action-soit 5,6 milliards en capitalisation boursière-qui avait été établi le 22 août dernier, après un rebond fulgurant (+122 %) du creux de 27 $ par action atteint à la fin mars, au pire de la panique boursière de début de pandémie.