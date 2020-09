Le CN commande 50 camions électriques québécois

L’électrification du transport lourd ne se fera pas sans entreprise prête à faire le pari, et le CN est déterminé à être cette entreprise, a indiqué lundi son président et chef de la direction, Jean-Jacques Ruest, en annonçant l’acquisition de 50 camions électriques de l’entreprise québécoise Lion, au coût de plus de 20 millions de dollars.