Le spectre d’une campagne référendaire au Maine se dissipe pour Hydro-Québec et son partenaire américain : le référendum qui devait avoir lieu sur leur projet de ligne de transport d’hydroélectricité a été jugé inconstitutionnel par le plus haut tribunal de cet État américain.

La Presse canadienne

Dans une décision rendue jeudi, la Cour suprême du Maine a estimé que l’initiative des opposants au New England Clean Energy Connect (NECEC) ne répondait pas aux exigences pour que les électeurs soient consultés en novembre dans le cadre du scrutin présidentiel.

Il s’agit donc d’une décision importante pour la société d’État et son partenaire Central Maine Power.

Hydro-Québec mise grandement sur le NECEC, dont la mise en service est prévue en 2022, pour acheminer 9,45 térawattheures d’hydroélectricité par année pendant 20 ans au Massachusetts dans le cadre d’un contrat dont les revenus sont estimés à environ 10 milliards US. En sol américain, la facture du projet est estimée à 950 millions US et le tracé de 233 kilomètres doit emprunter le territoire du Maine.

C’est le certificat de la commission des services aux collectivités du Maine — une autorisation essentielle — qui devait faire l’objet d’un référendum. Il est possible de mettre de l’avant des initiatives aux États-Unis afin que les électeurs puissent se prononcer sur une question dans le cadre d’un référendum si un nombre suffisant de signatures sont recueillies.

Certains avaient remis en question la démarche des opposants en faisant valoir que selon les règles du Maine, les consultations populaires concernent les lois. Dans le cas du certificat octroyé au NECEC, on parle plutôt d’un permis.