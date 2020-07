Le groupe Dow va supprimer près de 2200 postes

(New York) Le groupe américain Dow, qui fabrique des matériaux et produits pour les industriels et a vu son chiffre d’affaires chuter de 24 % à cause de la pandémie, a annoncé jeudi qu’il allait supprimer 6 % de ses effectifs, soit environ 2190 postes.