L’action de BRP a perdu 5 % mercredi après que deux importants actionnaires du fabricant de véhicules récréatifs de Valcourt eurent annoncé qu’ils vendaient de gros blocs d’actions.

Richard Dufour

La Presse

La décision de la famille Beaudoin-Bombardier et de l’investisseur institutionnel Bain Capital de vendre pour un peu plus de 300 millions de dollars d’actions survient deux semaines après que l’action eut touché son plus haut niveau des 52 dernières semaines.

Les deux actionnaires ont conclu une entente avec des banquiers pour vendre un total de cinq millions d’actions au prix de 61,17 $, l’équivalent d’un escompte de 4 % par rapport au cours de BRP à la fermeture mardi.