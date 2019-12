La Baie d’Hudson a fait récemment l’objet de deux offres rivales : l’une de 10,30 $ par action soumise par le groupe mené par Richard Baker, le président exécutif de la compagnie, qui a reçu l’aval du conseil d’administration, et une autre de 11 $ déposée par Catalyst Capital Group, qui a été rejetée.

(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a creusé ses pertes au troisième trimestre de l’exercice financier en cours par rapport à la période correspondante de 2018.

La Presse canadienne

Le détaillant canadien, le plus ancien au pays, rapporte des pertes de 226 millions, ou 1,23 $ par action pour la période de 13 semaines qui a pris fin le 2 novembre dernier, comparativement à 161 millions, ou 0,88 $ par action un an plus tôt.

Les revenus ont aussi reculé au cours de la même période, de 1,89 milliard à 1,84 milliard, tout comme les ventes des magasins comparables, de 1,7 %.

La Baie d’Hudson a fait récemment l’objet de deux offres rivales : l’une de 10,30 $ par action soumise par le groupe mené par Richard Baker, le président exécutif de la compagnie, qui a reçu l’aval du conseil d’administration, et une autre de 11 $ déposée par Catalyst Capital Group, qui a été rejetée.

Le groupe de Richard Baker détient une participation de 57 % dans la société.

Catalyst a demandé à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de bloquer l’offre visant à fermer le capital de HBC.