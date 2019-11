PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE PHOTO ROBERT SKINNER ,

Le fabricant de motoneiges Ski-Doo et de motomarines Sea-Doo a déclaré que son bénéfice s’est élevé à 1,49 $ par action diluée pour le trimestre s’étant terminé le 31 octobre, en hausse par rapport à 92 cents par action diluée un an plus tôt.