Couche-Tard prépare la plus grosse acquisition de son histoire

Alimentation Couche-Tard tente d’organiser la plus grosse acquisition de son histoire. La multinationale des dépanneurs établie à Laval est disposée à débloquer quelque 7,8 milliards CAN pour mettre le grappin sur Caltex et ses 2000 stations-service australiennes. La proposition de Couche-Tard n’est pas sollicitée, et le conseil d’administration de Caltex l’étudie présentement.