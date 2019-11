Les coupes toucheraient aussi bien des cadres, des employés syndiqués et des employés de bureau, selon les informations colligées par le quotidien torontois.

Le Canadien National met à pied 1600 de ses 24 000 employés au Canada et aux États-Unis, rapporte le Globe and Mail en fin de journée vendredi, en raison du ralentissement de l’économie et des tensions commerciales.

André Dubuc

La Presse

Un porte-parole de l’entreprise ferroviaire a confirmé au journal la réalité des mises à pied, mais sans s’avancer sur le nombre de travailleurs touchés.

Les coupes toucheraient aussi bien des cadres, des employés syndiqués et des employés de bureau, selon les informations colligées par le quotidien torontois.

En octobre, le transporteur, qui a son siège social à Montréal, a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année pointant du doigt la faiblesse de la demande pour certaines catégories de produits dont elle assure le transport.

L’activité industrielle est à la baisse aux États-Unis, tandis que les exportations souffrent des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

En réaction à sa confession d’octobre, le CN avait prévenu que des postes seraient supprimés prochainement. La société en avait aussi profité pour remiser 5000 wagons, soit 8 % de sa flotte. Elle a libéré 75 000 pieds carrés de bureaux à Montréal.

Au Canada, le volume est à la baisse dans 6 des 11 catégories de produits que le CN transporte en grand nombre. Dans le lot, les produits forestiers et les minéraux non métalliques, le pétrole est toutefois en hausse.